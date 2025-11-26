25,928.08
+33.53
(+0.13%)
25,924
-7
(-0.03%)
低水4
9,162.37
+4.06
(+0.04%)
5,618.36
+6.33
(+0.11%)
2,070.78億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
90,268.0000
-216.0100
(-0.239%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0660
歐元最佳客戶買入價
9.0246
英鎊最佳客戶買入價
10.2699
日圓最佳客戶買入價
4.9860
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,928.08
+33.53
(+0.13%)
期指(夜)
低水4
25,924
-7
(-0.03%)
國企指數
9,162.37
+4.06
(+0.04%)
科技指數
5,618.36
+6.33
(+0.11%)
大市成交
2,070.78億
股票
1,891.30億
(91.333%)
窩輪
75.81億
(3.661%)
牛熊證
103.67億
(5.006%)
即時更新：26/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,847.88億
主板賣空
336.15億
(18.191%)
更新：26/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,010.20億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
滬深300
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
深証成指
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
MSCI中國A50
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
90,268.0000
-216.0100
(-0.239%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0660
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0246
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2699
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9860
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人健康|57歲李婉華自爆左眼失明半年，誤當飛蚊症，忽略1症...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|57歲李婉華自爆左眼失明半年，誤當飛蚊症，忽略1症...
已婚單身:當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
Sex & Love 我單身但我快樂

已婚單身:當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
從夬卦看巴西氣候峰會(有片)
世事政情 易經看世界

從夬卦看巴西氣候峰會(有片)
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際01347 華虹半導體09992 泡泡瑪特
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.93%
1個月
2.98%
3個月
3.20%
更新：26/11/2025 11:15
最新重要數據
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
26/11/2025 09:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
26/11/2025 08:30
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處