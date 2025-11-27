26,032.50
+104.42
(+0.40%)
26,023
+92
(+0.35%)
低水10
9,206.06
+43.69
(+0.48%)
5,672.07
+53.71
(+0.96%)
504.76億
3,888.73
+24.55
(+0.635%)
4,558.21
+40.58
(+0.898%)
13,077.59
+169.76
(+1.315%)
2,623.57
+40.02
(+1.55%)
91,134.0000
+649.9900
(0.718%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0444
英鎊最佳客戶買入價
10.3270
日圓最佳客戶買入價
4.9960
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
29
十一月
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼...
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.93%
1個月
2.98%
3個月
3.20%
更新：26/11/2025 11:15
即將公佈經濟數據
歐元區-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
27/11/2025 17:00
前值
2.80%
市場預測
2.80%
意大利-消費者信心指數
即將公佈
27/11/2025 17:00
前值
97.60
市場預測
97.60
最新重要數據
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
26/11/2025 09:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
26/11/2025 08:30
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
最新
