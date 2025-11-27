27/11/2025 08:16

【外圍經濟】聯儲局褐皮書：美經濟增長乏力，停擺重創零售，關稅陰霾籠罩製造業

《經濟通通訊社27日專訊》美國聯儲局周三(26日)發表的地區經濟報告(俗稱褐皮書)顯示，受累於剛結束的聯邦政府停擺，美國經濟活動增長乏力。報告指出，這場美國史上最長的政府停擺顯著打擊了消費者信心，導致整體零售開支進一步萎縮。



褐皮書引述多個聯邦儲備轄區的零售商反饋，政府停擺期間的不確定性令家庭縮減非必要開支。特別是在聯邦電動車稅務抵免政策期滿後，汽車經銷商普遍報稱電動車銷量顯著回落。



*關稅打壓汽車市場*



與此同時，受制於特朗普政府強硬的貿易政策，進口關稅成本上升令新車及二手車價格受壓，進一步抑制消費。旅遊業方面，儘管近期表現平穩，但業界指消費者對非必要支出持極度審慎態度。​



儘管大部分地區的製造業活動錄得增長，但關稅及相關貿易政策的不確定性已成為主要阻力。數據顯示，今年以來美國進口商已支付超過1640億美元關稅，較去年同期急增近1000億美元。



部分製造商對前景感到樂觀，但亦有不少企業警告，隨著供應鏈成本轉嫁至終端消費者，未來數月工業活動放緩的風險正在升溫。​(kk)