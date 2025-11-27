25,962.83
+34.75
(+0.13%)
25,997
+66
(+0.25%)
高水34
9,175.95
+13.58
(+0.15%)
5,599.70
-18.66
(-0.33%)
1,609.42億
3,874.85
+10.67
(+0.276%)
4,516.18
-1.45
(-0.032%)
12,885.86
-21.97
(-0.170%)
2,587.88
+4.33
(+0.17%)
91,345.1100
+861.1000
(0.952%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0909
歐元最佳客戶買入價
9.0432
英鎊最佳客戶買入價
10.3326
日圓最佳客戶買入價
4.9960
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,962.83
+34.75
(+0.13%)
期指
高水34
25,997
+66
(+0.25%)
國企指數
9,175.95
+13.58
(+0.15%)
科技指數
5,599.70
-18.66
(-0.33%)
大市成交
1,609.42億
股票
1,417.24億
(88.059%)
窩輪
77.32億
(4.804%)
牛熊證
114.86億
(7.137%)
即時更新：27/11/2025 14:40
可賣空股票總成交
968.62億
主板賣空
179.05億
(18.485%)
半日數據，更新：27/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,343.10億
3,874.85
+10.67
(+0.276%)
滬深300
4,516.18
-1.45
(-0.032%)
深証成指
12,885.86
-21.97
(-0.170%)
MSCI中國A50
2,587.88
+4.33
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
91,345.1100
+861.1000
(0.952%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0909
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0432
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3326
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9960
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股 #林本利 （繁體字幕）
故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓...
Art & Living

故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓...
電商仍是最值得長期下注的行業
辦公室日常 改朝換代Digital

電商仍是最值得長期下注的行業
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00001 長和00981 中芯國際03800 協鑫科技
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
歐元區-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
27/11/2025 17:00
前值
2.80%
市場預測
2.80%
意大利-消費者信心指數
即將公佈
27/11/2025 17:00
前值
97.60
市場預測
97.60
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,155.7500
-8.8100
-0.212%
XAG 白銀現貨
53.2333
-0.1828
-0.342%
更新：27/11/2025 14:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處