27/11/2025 14:11

內地官宣中金香港總經理童軍虎受賄被查，涉及本港仲裁官司

《經濟通通訊社27日專訊》中國黃金集團有限公司紀委與浙江省金華市監委日前聯合通報，該集團香港有限公司（中金香港）原黨委書記、總經理童軍虎因嚴重違紀被開除黨籍。事件涉及該集團在本港進行仲裁的一宗海外併購案，令案情進展出現轉機。



公開資料顯示，中金香港於2013年收購非洲剛果共和國Soremi Investments 公司65%股權，發展當地礦業。不過，Soremi Investments的美國母公司於2020年向香港國際仲裁中心(HKIAC)提起仲裁，要求收回香港中金股權。



HKIAC於2023年判美方勝訴。中金香港隨即向香港法院申請撤銷裁決，亦被駁回。該公司最近公布，負責併購談判的童軍虎在交易談判過程中受賄，收取巨額財務，並於今年5月被拘留調查。據悉，在內地官宣童軍虎被開除黨籍，並進入起訴程序後，中金香港正對剛果併購案發起新的訴訟。(jf)