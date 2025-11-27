26,023.42
+95.34
(+0.37%)
26,020
+89
(+0.34%)
低水3
9,202.08
+39.71
(+0.43%)
5,667.66
+49.30
(+0.88%)
507.09億
3,888.14
+23.96
(+0.620%)
4,557.12
+39.49
(+0.874%)
13,079.01
+171.18
(+1.326%)
2,623.24
+39.69
(+1.54%)
91,049.3000
+565.2900
(0.625%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0444
英鎊最佳客戶買入價
10.3270
日圓最佳客戶買入價
4.9960
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
26,023.42
+95.34
(+0.37%)
期指
低水3
26,020
+89
(+0.34%)
國企指數
9,202.08
+39.71
(+0.43%)
科技指數
5,667.66
+49.30
(+0.88%)
大市成交
507.09億
股票
428.89億
(84.578%)
窩輪
23.36億
(4.606%)
牛熊證
54.85億
(10.816%)
即時更新：27/11/2025 10:02
可賣空股票總成交
1,847.88億
主板賣空
336.15億
(18.191%)
更新：26/11/2025 16:59
上証指數
成交：2,416.94億
3,888.14
+23.96
(+0.620%)
滬深300
4,557.12
+39.49
(+0.874%)
深証成指
13,079.01
+171.18
(+1.326%)
MSCI中國A50
2,623.24
+39.69
(+1.54%)
比特幣
資料由Binance提供
91,049.3000
+565.2900
(0.625%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0880
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0444
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3270
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9960
