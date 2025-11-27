27/11/2025 08:51

【開市Ｇｏ】聯儲會褐皮書，萬科境內債首度尋求展期，理想復虧惟ADR微升

2025年11月27日【要聞盤點】



1、美股周三(26日)表現向好，延續了感恩節周的傳統升勢。儘管周四(27日)美股將因感恩節休市一天，且周五(28日)將提前至美東時間下午1時收市，但投資者未有因此減少交投，反而積極入市押注年底行情。市場情緒同時受樂觀的減息預期，根據芝商所數據，交易員押注聯儲局下月減息的機率已升至約85%。​道指收市升314點，或0.67%，報47427點；標普500指數升46點，或0.69%，報6812點；納指升189點，或0.82%，報23214點。中國金龍指數跌2點。日經期貨截至上午8時03分跌45點。



2、美國聯儲局發表褐皮書，稱一些零售商指政府停擺對消費者購物產生負面影響，整體消費開支進一步下降，但高端零售韌性猶存。12個地區普遍報稱，經濟活動自上次報告以來變化不大。



3、摩根大通經濟學家調整預測，預計聯儲局將於12月繼續降息，而非等到明年1月再採取行動。



4、俄羅斯稱美國特使威特科夫下周訪問莫斯科，克里姆林宮認為目前說烏克蘭和平協議接近達成為時尚早。



5、美國貿易代表辦公室將301條款中部分對華關稅的豁免期延長至2026年11月10日。



6、中國商務部表示，中國與歐盟同意推動安世荷蘭與安世中國展開建設性溝通。



7、英國財相李韻晴發表財政預算案後，英國股市、國債及英鎊齊漲。她宣布凍結入息稅階、加徵豪宅市政稅等措施，2030年前料增稅261億英鎊。



8、日本政府據悉擬發行逾11.5萬億日圓新債，為刺激計畫籌資，追加預算預計本周五獲內閣批准。



9、重慶麵食品牌遇見小麵(02408)今日至下周二(2日)招股，計劃發行9736.45萬股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價5.64元至7.04元，集資額最高約達6.86億元，每手500股，入場費3555.51元。公司預期於下周五(5日)掛牌，招銀國際任獨家保薦人。



10、天域半導體(02658)今日至下周二(2日)招股，計劃全球發售3007.05萬股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價58元，集資最高達17.44億元，每手50股，入場費2929.24元。公司預期將於下周五掛牌，獨家保薦人為中信證券。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)、藥明康德(02359)、華虹半導體(01347)、速騰聚創(02498)、

- 據報五角大樓致函國會，建議將八家中資企業列入「對中國軍方提供協助」名單



理想汽車(02015)

- 第三季盈轉虧，調整後淨虧損3.6億元人幣，營收展望低於市場預期

- 隔晚ADR微升0.6%



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 傳中國監管部門禁止字節跳動在新數據中心使用英偉達晶片

- ASMPT完成出售先進封装材料，入股至正股份約兩成



美團(03690)

- 看漲期權成交量達三個月最高水平



阿里健康(00241)

- 中期純利13億人幣，同比升65%，營收超預期



小米集團(01810)

- 昨斥3億元回購750萬股，每股回購最高價40.22元



萬科企業(02202)

- 首次尋求境內債展期，被形容出乎意料



新世界發展(00017)

- 債務置換要約第二次提前出價結束，據報獲得更多債權人支持



太古(00019)(00087)、太古地產(01972)

- 太古計劃精簡人手，香港總部裁員約一成



耀才證券金融(01428)

- 截至9月底中期股東應佔溢利3.27億元，按年增4.77%；每股盈利19.26仙，不派中期息



文遠知行(00800)

- 與Uber合作在阿布扎比推出無人駕駛出租車服務



龍蟠科技(02465)

- 股票交易異常波動，公司確認生產經營活動正常



量化派(02685)

- 上限定價超購9365倍，一手分配率0.6%，暗盤升1.78倍



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣先跌後升3.7%，報90300美元





【油金報價】



紐約期油下跌0.29%，報美元58.48/桶



布倫特期油上漲1.04%，報美元62.44/桶



黃金現貨上漲0.04%，報美元4165.50/盎司



黃金期貨下跌0.11%，報美元4197.60/盎司