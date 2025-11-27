27/11/2025 16:00

【外圍經濟】方舟減持特斯拉，買進Coinbase和迪爾股票

《經濟通通訊社27日專訊》方舟投資創辦人伍德的旗艦基金ARKK周三（26日）出售27102股特斯拉的股票，價值約1160萬美元。



特斯拉的股價當天出現顯著上漲，收在426.58美元，上漲了1.71%。



Ark當天亦增持Coinbase。橫跨多個ETF，透過旗下多個基金買進62166股，價值約1650萬美元。Coinbase的股價收在264.97美元，上漲4.27%。



此外，Ark也買進農機和建築設備巨企迪爾(Deere)的大量股票，共30518股，價值1430萬美元。



迪爾周三公布第四財季業績，以及不太樂觀的2026財年展望，其股價下跌5.67%，收在469.87美元。(rc)