摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞銀建議加倉股票，預期全球股票上行空間

▷ 瑞銀看好AI、科技及大宗商品

▷ 瑞銀設定標普500指數及黃金目標價 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，Al與科技仍將是全球股票上漲的重要驅動因素。強勁的資本支出和快速採用將在2026年進一步提供助力，但投資者也應留意泡沫風險。在多元化股票投資組合中，該行建議將最多30%的持倉配置於Al、長壽經濟以及電力和資源等結構性趨勢。她指出，建議加倉股票，有利的經濟環境將為股票帶來支撐，預期到2026年底全球股票有15%左右的上行空間。美國穩健的經濟增長和寬鬆的財政及貨幣政策利好科技、公用事業、醫療保健和銀行板塊。美國、中國、日本和歐洲股市有望上漲。*中國科技板塊是全球最重要的機遇之一*她提及，中國科技板塊是全球最重要的機遇之一。充裕的流動性、散戶資金流入、2026年企業盈利增長或高達37%，將支撐中國股票動能。尋求多元化的投資者，亦可透過部署亞洲股市（尤其是印度和新加坡）或新興市場，來把握此成長題材。她指出，看好大宗商品，供應受限、需求增長、地綠政治風險以及全球能源轉型等長期趨勢，應會為大宗商品帶來支持。該行尤其青睞銅、鋁和農產品，也看好黃金作為投資組合多元化的工具。*料明年底基準情景標普500指數達7700*瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，由於美國減息可能令美元承壓，該行相對於美元看好歐元、澳元和挪威克朗。金融抑制可能導致未來匯率波動加劇，而隨著明年外匯市場風險偏好升溫，高息貨幣將受益。該行指出，對於2026年12月目標價，在基準情景下，標普500指數為7700點，黃金為每盎司4300美元。(bn)