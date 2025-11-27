直播中 : hot talk 1點鐘 - 理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！
26,033.55
+105.47
(+0.41%)
26,015
+84
(+0.32%)
低水19
9,203.94
+41.57
(+0.45%)
5,631.31
+12.95
(+0.23%)
1,218.63億
3,885.83
+21.65
(+0.560%)
4,534.16
+16.53
(+0.366%)
12,957.56
+49.73
(+0.385%)
2,603.10
+19.55
(+0.76%)
91,243.6100
+759.6000
(0.839%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0884
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3256
日圓最佳客戶買入價
4.9940
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,033.55
+105.47
(+0.41%)
期指
低水19
26,015
+84
(+0.32%)
國企指數
9,203.94
+41.57
(+0.45%)
科技指數
5,631.31
+12.95
(+0.23%)
大市成交
1,218.63億
股票
1,040.24億
(85.361%)
窩輪
69.92億
(5.738%)
牛熊證
108.48億
(8.901%)
即時更新：27/11/2025 13:07
可賣空股票總成交
968.62億
主板賣空
179.05億
(18.485%)
半日數據，更新：27/11/2025 12:40
上証指數
成交：4,664.57億
3,885.83
+21.65
(+0.560%)
滬深300
4,534.16
+16.53
(+0.366%)
深証成指
12,957.56
+49.73
(+0.385%)
MSCI中國A50
2,603.10
+19.55
(+0.76%)
比特幣
資料由Binance提供
91,243.6100
+759.6000
(0.839%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0884
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0401
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3256
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9940
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
十一月
旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜點造型亮相烘焙滋味國度　200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮　置身夢幻鏡影焗爐 旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜點造型亮相烘焙滋味國度　200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮　置身夢幻鏡影焗爐
大型盛事 節慶活動
旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際09992 泡泡瑪特01347 華虹半導體
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.37%
1個月
3.24%
3個月
3.23%
更新：27/11/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,152.5700
-11.9900
-0.288%
XAG 白銀現貨
52.8843
-0.5318
-0.996%
更新：27/11/2025 13:05
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,243.61
+759.60
+0.839%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,040.0600
+13.5000
+0.446%
A 柚子幣
0.2037
-0.0020
-0.972%
更新：27/11/2025 13:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處