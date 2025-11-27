27/11/2025 13:24
瑞銀胡一帆：料美國下月繼續減息，明年首季再減息一次
《經濟通通訊社27日專訊》被問及現時AI是否存有泡沫，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，以當年2000年代初期的「dot.com」相比，當年不少相關公司的資產負債表並不健康，以及部分舉措未能盈利，現時不少相關的公司均持有淨現金，相信「就算出現狀況」，大部分相關公司也能「穩得住」，而且現時不少公司已推出相應的AI模型來盈利。
*料美國下月續減息，明年首季再減息一次*
瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆預期，聯儲局12月將繼續減息，明年首季再減息一次。她又預期，美國通脹會繼續向上，但將於第二季見頂，明年底核心通脹率估計將維持於3%左右。
*今年中國經濟料增4.9%，美元指數明年續疲弱*
胡一帆認為，預期今年中國經濟增長達4.9%，若明年在沒有重大刺激政策下，料中國經濟增長可達4.5%，美元指數今年顯著下跌後，明年仍將繼續疲弱，但貶值幅度放緩，預計明年底美元指數將再貶值1%至3%。(bn)
