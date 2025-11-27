27/11/2025 11:47
《港元利率》拆息再度抽升，一個月拆息拆息連升六日報3.24厘
《經濟通通訊社27日專訊》拆息再度抽升，而與樓按相關的一個月拆息連升六日，報3.2428厘，升26.512基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.22643厘，升2.643基點。
隔夜息報3.36905厘，升144.036基點；一周拆息升1.774基點，報2.9125厘，兩周則升1.298基點，報2.85417厘。長息方面，六個月拆息跌0.786基點，報3.24089厘，一年期則跌1.036基點，報3.26571厘。
港元匯價今日在7.7787-7.7756之間上落，最新報7.7772。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.36905
|+144.036
|一周
|2.9125
|+1.774
|兩周
|2.85417
|+1.298
|一個月
|3.2428
|+26.512
|兩個月
|3.23952
|+4.845
|三個月
|3.22643
|+2.643
|六個月
|3.24089
|-0.786
|一年
|3.26571
|-1.036
資料來源：香港銀行公會