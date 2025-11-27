27/11/2025 11:13

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Nuveen發布2025年第四季全球市場展望

▷ 股市存在特定機遇，偏好美大型科技股、金融股等

▷ 對債市維持正面展望，私募債市及基礎設施受關注 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》投資經理諾偉(Nuveen)發布2025年第四季度全球市場展望，Nuveen全球投資委員會成員就不同資產類別前景分享觀點。*美經濟衰退概率較低，美元料持續走弱*美國經濟衰退的概率較低，而其他各地區有望保持相對良好的表現。全球製造業活動加速增長，財政刺激措施則繼續創造有利的經濟環境。預期直至2026年，多數地區將呈現溫和增長趨勢。核心商品通脹加速上升，預計將進一步面臨上行壓力。相對地，在美國以外地區的通脹壓力則有望緩減。美國長年期國債孳息率不會完全跟隨聯儲局政策利率下行。受深層結構性因素支撐，預計10年期國債孳息率在今明兩年將於當前水平徘徊。匯市方面，美元今年持續貶值，但在歷史估值角度而言仍處高位（處於過去35年第92百分位）。預期美元將持續走弱，但下行速度會有所減緩。*科技股長期前景具吸引力，偏好美大型股*預期股市仍將劇烈波動，儘管個別市場領域仍存在估值偏高的情況，但只要投資者細心挑選，仍可發掘到特定機遇。受AI提升生產力帶動，科技行業長期前景具吸引力，尤其是善於維持邊際利潤競爭力的企業。此外，看好受惠於監管放寬的金融股，亦偏好防守性較強的公用事業股及醫療保健股。美國科技企業仍保持主導地位，加上減稅及放寬監管措施，更偏好美國大型股，看淡小型股及其他發達市場股票。新興市場因易受全球貿易政策變動風險影響，仍保持審慎態度。*私募債市孳息率吸引且需求強勁，對基礎設施偏好略高於房地產*儘管從信用息差風險溢價角度，固定收益資產估值偏高，對全球債市整體仍維持正面展望。投資級債券或面臨信用利差收緊及存續期偏長的不利因素。美國國債以外的資產估值更具吸引力。市政債券是最看好的市場板塊之一，但由於發行量大增，其當前價格已開始偏離基本面。私募債券市場利差雖有收窄，但整體孳息率仍具吸引力且需求強勁，其中中型市場貸款板塊表現最突出。在房地產各板塊中，看好醫療辦公樓和長者住宅物業，兩者均受惠於空置率極低、需求旺盛及人口結構利好。社區零售物業亦因新供應有限及消費者需求回升具吸引力。房地產股權與債務工具投資機遇大致平衡。而對基礎設施的偏好略高於房地產。聚焦電力需求最顯著地區，同時規避監管審查較嚴謹的地區。私募市場方面，隨著電力需求激增以及AI和雲計算需求日益擴張，繼續在股債市場發掘多元化的基礎設施投資機遇。長遠而言，農地配置因差異化的回報潛力和抗通脹特性，持續具吸引力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。