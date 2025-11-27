27/11/2025 11:59

《環富通基金頻道27日專訊》施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子(Keiko Kondo)在發表公司《2026年十大投資市場預測》時指，2025年全球多個領域均經歷深度震盪，從特朗普2.0任期內快速的施政節奏、到亞洲經濟的復甦，以至對人工智能(AI)持續高漲的熱情。她強調在日益複雜的市場環境中，跨資產類別的多元化配置及應用靈活、主動型的投資方式至關重要。*美國明年經濟衰退風險偏低，惟關稅帶來通脹風險仍堪憂*在穩健的消費支出和具韌性的勞動市場推動下，美國的經濟前景依然樂觀。美國家庭住戶繼續維持支出水平，實質可支配收入亦保持穩定，帶動零售銷售重現增長勢頭。不過，目前的全球經濟局勢仍以美國強勁經濟增長為主軸，同時面對產能飽和與關稅推高通脹的壓力。美國勞動市場正處於「低裁員、低招聘」的均衡狀態，顯示整體就業狀況穩定。實質工資增長依然穩固，顯示家庭住戶有能力維持消費，有望帶動企業盈利和經濟增長。相信2026年出現經濟衰退的風險仍然偏低，但美國關稅帶來的通脹風險依然令人擔憂。*看好美國整體股市及小型股，歐洲與亞洲股市迎來復甦*美國企業的盈利勢頭強勁並支持整體股市。然而，隨著科技行業領域出現一些泡沫或過熱跡象，施羅德投資偏好廣泛分散投資於各個市場，避免過度集中的配置。在美國股市中，小型股，例如羅素2000指數(Russell 2000 Index)的成分股，相較於息差收窄的高收益債券更具上升潛力。過往趨勢顯示，當聯儲局重啟減息以及美國順利避過經濟衰退時，通常利好美國小型股，這進一步增強了其吸引力。在美國以外市場，歐洲銀行及工業板塊展現具潛力的投資機會，因為財政開支及與國防相關需求正帶來利好因素。雖然歐洲經濟增長仍屬溫和，但企業基本面穩健，估值亦具吸引力。AI的發展正從基礎建設走向應用階段。在亞洲，隨著人工智能應用加速滲透，以及全球對半導體的需求擴大，區內科技板塊有望實現顯著增長，使其成為極具吸引力的投資機遇。另一個引人注目的行業板塊是替代能源。AI技術應用導致全球用電量飆升，能源供應必須擴大，預期替代能源板塊將繼續為具吸引力的投資領域。*可換股債券及新興市場債券前景看俏，看好黃金及私募資產*可換股債券提供非對稱的回報特性，是一種靈活的投資選擇，能在市況受壓期間有效緩衝波動。與此同時，新興市場債券的估值具吸引力，持續吸引資金流入。在全球經濟復甦的背景下，投資新興市場本地貨幣債券的理據依然充分。黃金市場的需求再度加速，為金價前景帶來支持，尤其是各國央行和私募投資者對此策略性資產類別的配置仍低，為黃金帶來增長空間。在另類投資方面，私募股權具韌性的回報和日益增長的投資者需求，均凸顯了其歷久不衰的吸引力。私募資產 (非公開市場資產) 在危機時期展現出強勁的表現，其具吸引力的風險回報特質使其成為多元投資組合的重要元素。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。