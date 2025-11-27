27/11/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升17點子，五連升報7.0779，續創去年10月以來新高
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0779，較上個交易日升17點子，五連升，續創2024年10月14日以來逾13個半月新高，較市場預測偏弱46點，上個交易日報7.0796。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0779
|-17.00
|1歐元/人民幣
|8.2056
|+156.00
|100日圓/人民幣
|4.5267
|-80.00
|1港元/人民幣
|0.9100
|-6.10
|1英鎊/人民幣
|9.3671
|+449.00
|1澳元/人民幣
|4.6134
|+322.00
|1紐元/人民幣
|4.0339
|+516.00
|1新加坡/人民幣
|5.4565
|+164.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8005
|+343.00
|1加元/人民幣
|5.0378
|+169.00
|1人民幣/林吉特
|0.5845
|+12.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1002
|-386.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4229
|-83.00
|1人民幣/韓元
|207.7000
|+98.00