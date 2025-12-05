25,833.97
-101.93
(-0.39%)
25,893
-58
(-0.22%)
高水59
9,080.46
-26.02
(-0.29%)
5,606.29
-9.14
(-0.16%)
659.31億
3,875.12
-0.67
(-0.017%)
4,547.94
+1.37
(+0.030%)
13,037.71
+30.99
(+0.238%)
2,625.57
+3.68
(+0.14%)
92,530.8600
+452.8000
(0.492%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0860
英鎊最佳客戶買入價
10.3935
日圓最佳客戶買入價
5.0300
恒生指數
25,833.97
-101.93
(-0.39%)
期指
高水59
25,893
-58
(-0.22%)
國企指數
9,080.46
-26.02
(-0.29%)
科技指數
5,606.29
-9.14
(-0.16%)
大市成交
659.31億
股票
542.97億
(82.354%)
窩輪
42.00億
(6.370%)
牛熊證
74.34億
(11.276%)
即時更新：05/12/2025 11:06
可賣空股票總成交
1,580.17億
主板賣空
313.57億
(19.844%)
更新：04/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,613.61億
3,875.12
-0.67
(-0.017%)
滬深300
4,547.94
+1.37
(+0.030%)
深証成指
13,037.71
+30.99
(+0.238%)
MSCI中國A50
2,625.57
+3.68
(+0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
92,530.8600
+452.8000
(0.492%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0860
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3935
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0300
查看更多「香港好去處」精彩內容

13
十一月
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕...
13/11/2025 - 01/01/2026
免費
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕...
推介度：
13/11/2025 - 01/01/2026
免費
27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
27/01/2026
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.1400
更新：05/12/2025 11:05:24
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,204.6300
-1.3000
-0.031%
XAG 白銀現貨
57.5417
+0.5157
+0.904%
更新：05/12/2025 11:05
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
05/12/2025 13:00
前值
114.60
市場預測
115.00
日本-領先指標
即將公佈
05/12/2025 13:00
前值
108.60
市場預測
109.30
最新
