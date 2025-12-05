27/11/2025 08:46

【大國博弈】中國監管據報禁止字節跳動在新數據中心使用英偉達芯片

《經濟通通訊社27日專訊》據《The Information》援引消息人士報道，中國監管機構已禁止TikTok母公司字節跳動在新數據中心部署英偉達(Nvidia)(US.NVDA)芯片。



報告顯示，字節跳動在2025年購買的英偉達芯片數量超過了其他任何一家中國公司，原因是該公司正競相為其超過10億的用戶確保計算能力，同時擔心華盛頓可能會限制供應。



監管有關禁令凸顯了中國政府減少對美國技術依賴的努力。隨著華盛頓加緊限制先進半導體對華出口，這一行動正在加速。



英偉達發言人表示：「監管環境不允許我們在中國提供具有競爭力的數據中心GPU，這使得這個龐大的市場拱手讓給快速增長的外國競爭對手。」



字節跳動未立即回應《路透》的置評請求。(ry)