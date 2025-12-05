26,085.08
+149.18
(+0.58%)
26,118
-29
(-0.11%)
高水33
9,198.30
+91.82
(+1.01%)
5,662.46
+47.03
(+0.84%)
2,104.73億
3,902.81
+27.02
(+0.697%)
4,584.54
+37.97
(+0.835%)
13,147.68
+140.96
(+1.084%)
2,642.01
+20.12
(+0.77%)
91,815.7700
-262.2900
(-0.285%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0934
英鎊最佳客戶買入價
10.4055
日圓最佳客戶買入價
5.0330
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
巴西-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
04/12/2025 20:00
巴西-國內生產總值(年率)
公佈值
1.80%
公佈日期
04/12/2025 20:00
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
49.70
公佈日期
04/12/2025 16:30
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.8600
-0.1600
-0.500%
TWD 美元/新台幣
31.2373
-0.1277
-0.407%
KRW 美元/南韓圜
1,470.1400
-2.2400
-0.152%
更新：05/12/2025 17:15
