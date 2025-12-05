27/11/2025 16:07

【關稅戰】商務部：願與美方保持密切溝通，做好經貿磋商成果的落實

《經濟通通訊社27日專訊》就中美何時完成正式的貿易協定簽約，中國商務部新聞發言人何咏前表示，中國願與美方團隊保持密切溝通，共同做好有關經貿磋商成果的落實工作。她在商務部例行發布會上並稱，商務部此前已經介紹了中美吉隆坡經貿磋商達成的主要成果共識，其中包括農產品貿易。



幾周前，中美兩國元首在韓國釜山會晤，就一項貿易協議的框架達成了一致，但協議尚未最終敲定。據《路透》報道，美國總統特朗普周一(24日)在與中國國家主席習近平通電話後稱讚中美關係「極為牢固」。他還表示，在通話中敦促中國加快並增加對美國商品的採購，習近平「基本同意了」。



報道還指，美國財政部長貝森特周二(25日)表示，中國對美國大豆的採購「正按計劃推進」。在中美兩國元首最新通話後，中國自周二以來購買了至少10船美國大豆，價值約3億美元。(jq)