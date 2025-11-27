27/11/2025 12:36

《行業數據》內地汽車行業10月利潤率3.9%，降至五年同期最低

《經濟通通訊社27日專訊》乘聯分會秘書長崔東樹最新披露的數據顯示，2025年10月份，中國汽車行業銷售利潤率3.9%，環比9月下降0.5個百分點，達到五年同期最低。2025年1-10月份，汽車行業銷售利潤率4.4%，好於2024年，仍處歷史次低位。



2025年1-10月的汽車行業收入88778億元（人民幣．下同），同比增7.9%；成本78243億元，增8.7%；利潤3895億元，同比增4.4%；汽車行業利潤率4.4%，相對於下游工業企業利潤率6%的平均水平，汽車行業仍偏低。其中，10月的汽車行業收入10543億元，同比增8.6%；成本9376億元，增9.4%；利潤412億元，同比增13.7%；汽車行業利潤率3.9%，環比9月下降明顯，相較去年10月的4.1%仍有下降。



10月末，規模以上工業企業應收帳款27.69萬億元，同比增長5.1%；產成品存貨6.82萬億元，增長3.7%。汽車行業的去庫存和改善帳期應該是好於工業企業總體水平的。(ct)