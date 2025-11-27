25,945.93
+17.85
(+0.07%)
25,997
+66
(+0.25%)
高水51
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
2,047.28億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
91,342.0000
+857.9900
(0.948%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0859
歐元最佳客戶買入價
9.0311
英鎊最佳客戶買入價
10.3145
日圓最佳客戶買入價
4.9889
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,945.93
+17.85
(+0.07%)
期指
高水51
25,997
+66
(+0.25%)
國企指數
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
科技指數
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
大市成交
2,047.28億
股票
1,847.64億
(90.248%)
窩輪
80.50億
(3.932%)
牛熊證
119.14億
(5.820%)
即時更新：27/11/2025 16:13
可賣空股票總成交
968.62億
主板賣空
179.05億
(18.485%)
半日數據，更新：27/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,985.19億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
滬深300
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
深証成指
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
MSCI中國A50
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
比特幣
資料由Binance提供
91,342.0000
+857.9900
(0.948%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0859
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0311
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3145
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9889
