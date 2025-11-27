直播中 : hot talk 1點鐘 - 理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！
26,037.64
+109.56
(+0.42%)
26,019
+88
(+0.34%)
低水19
9,206.04
+43.67
(+0.48%)
5,632.13
+13.77
(+0.25%)
1,220.40億
3,885.83
+21.65
(+0.560%)
4,534.21
+16.58
(+0.367%)
12,958.98
+51.15
(+0.396%)
2,603.37
+19.82
(+0.77%)
91,266.5400
+782.5300
(0.865%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0884
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3256
日圓最佳客戶買入價
4.9940
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
26,037.64
+109.56
(+0.42%)
期指
低水19
26,019
+88
(+0.34%)
國企指數
9,206.04
+43.67
(+0.48%)
科技指數
5,632.13
+13.77
(+0.25%)
大市成交
1,220.40億
股票
1,042.00億
(85.382%)
窩輪
69.92億
(5.729%)
牛熊證
108.48億
(8.889%)
即時更新：27/11/2025 13:08
可賣空股票總成交
968.62億
主板賣空
179.05億
(18.485%)
半日數據，更新：27/11/2025 12:40
上証指數
成交：4,673.25億
3,885.83
+21.65
(+0.560%)
滬深300
4,534.21
+16.58
(+0.367%)
深証成指
12,958.98
+51.15
(+0.396%)
MSCI中國A50
2,603.37
+19.82
(+0.77%)
比特幣
資料由Binance提供
91,266.5400
+782.5300
(0.865%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0884
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0401
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3256
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9940
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.37%
1個月
3.24%
3個月
3.23%
更新：27/11/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,151.5800
-12.9800
-0.312%
XAG 白銀現貨
52.8682
-0.5479
-1.026%
更新：27/11/2025 13:06
最新重要數據
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
26/11/2025 09:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
26/11/2025 08:30
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
