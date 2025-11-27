27/11/2025 17:21

【ＡＩ】AI算力服務商無問芯穹完成5億元融資，珠海國資入局

《經濟通通訊社27日專訊》AI算力服務商無問芯穹宣布於近日完成近5億元人民幣A+輪融資，珠海科技集團、孚騰資本（元創未來基金）領投，惠遠資本、尚頎資本和弘暉基金跟投，聯想創投、君聯資本、徐匯科創投、申萬宏源(06806)(深:000166)等老股東也追加投資。



其中，珠海科技集團成立於今年5月，整合了珠海市華發(滬:600325)、格力(深:000651)兩家地方國企，為促進珠海科技產業發展而設立。珠海華發集團有限公司、珠海格力集團有限公司分別持股60%和40%。



無問芯穹稱，本輪融資將用於軟硬協同、多元異構芯片的技術研發，AI雲產品與AI終端方案在產業中的規模化拓展，以及智能體基礎設施的研發投入。無問芯穹成立於2023年5月，發起人為清華大學電子工程系教授、系主任汪玉，是一家主打支持包括英偉達和國產芯片的異構算力大模型訓練、推理服務商。(wn)