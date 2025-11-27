25,945.93
+17.85
(+0.07%)
25,922
-22
(-0.08%)
低水24
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
2,047.28億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
91,759.9700
+1,275.9600
(1.410%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0280
英鎊最佳客戶買入價
10.3030
日圓最佳客戶買入價
4.9890
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,945.93
+17.85
(+0.07%)
期指(夜)
低水24
25,922
-22
(-0.08%)
國企指數
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
科技指數
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
大市成交
2,047.28億
股票
1,847.52億
(90.243%)
窩輪
80.54億
(3.934%)
牛熊證
119.22億
(5.823%)
即時更新：27/11/2025 17:46
可賣空股票總成交
1,796.99億
主板賣空
366.76億
(20.410%)
更新：27/11/2025 16:59
上証指數
成交：6,985.19億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
滬深300
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
深証成指
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
MSCI中國A50
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
比特幣
資料由Binance提供
91,759.9700
+1,275.9600
(1.410%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0870
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0280
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3030
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9890
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分
影視娛樂 足球俱樂部

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分
政經專訪

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
氣虛|未夠40就手腳冰冷、唔夠氣？7大氣虛常見症狀！中醫教你...
好營養 樂本健．健康教室

氣虛|未夠40就手腳冰冷、唔夠氣？7大氣虛常見症狀！中醫教你...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特02013 微盟集團
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.3030
電匯客戶賣出
10.3439
更新：27/11/2025 17:45:59
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,460.7900
-9.8300
-0.668%
GBP 英鎊/美元
1.3215
-0.0029
-0.219%
EUR 歐元/美元
1.1581
-0.0021
-0.180%
更新：27/11/2025 17:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處