27/11/2025 09:47

【聚焦人幣】中間價續創逾一年高，人民幣即期開市升52點子報7.0750

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0779，較上個交易日升17點子，五連升，續創2024年10月14日以來逾13個半月新高，較市場預測偏弱46點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開52點子，報7.0750，上個交易日即期匯率收盤報7.0802。



隔夜日圓衝高回落，市場對日本央行下月可能加息帶來的提振逐漸消退，但英國財政預算案助力英鎊反彈，美元承壓回落，人民幣即期擴大升幅，接下來需要重點關注人民幣中間價會否跟隨反彈，並提高彈性，這將對後續人民幣即期走勢起到關鍵指引作用。



招商銀行金融市場部最新觀點也認為，接下來人民幣升值速度可能會適度放緩，但年內升值的大方向仍不變。「反映匯率預期的指標1M USDCNY 25D RR(風險逆轉)仍保持下行，顯示市場看漲人民幣的情緒仍然較濃。」(jq)