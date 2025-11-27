27/11/2025 17:03

【聚焦人幣】人幣即期收跌4點子，止四連升，報7.0806

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0806，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，止四連升，全日在7.0738至7.0815之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌86點子，報7.0779。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0779，較上個交易日升17點子，五連升，續創2024年10月14日以來逾13個半月新高，較市場預測偏弱46點，近四個月來首現。



市場人士表示，美聯儲下月降息及下任聯儲主席可能偏鴿的預期升溫，美元承壓，人民幣盤初反彈，但很快回吐漲幅。



市場人士指出，人民幣中間價表現整體平穩，彈性估計不會一下子放開，避免出現恐慌性結匯，交易區間會有所上移。



澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬稱，隔夜美元調整，美元/人民幣中間價跟著調整，另外美元/人民幣中間價略偏走弱，也會抑制人民幣匯率指數的上行；年內人民幣的走向關鍵取決於美聯儲降息預期，年內有望觸及7.05一線，「美國經濟始終稍微過熱，美元即使貶值也是小步走。」(jq)