27/11/2025 09:31

【關稅戰】美國部分對華301關稅調查豁免期進一步延至明年11月10日

《經濟通通訊社27日專訊》美國貿易代表辦公室於當地時間26日宣布，將把針對中國技術轉讓和知識產權問題、依據301條款調查所設立的關稅的豁免，延長至2026年11月10日。現有的178項豁免原定於今年11月29日到期。



美國在2017年就中國在技術轉移、知識產權和創新領域的行為、政策和做法，按照《貿易法》第301條款展開調查，2018年7月起對中國產品徵收4輪「301關稅」。去年5月，美國貿易代表辦公室宣布延長164項調查豁免至今年5月31日。今年5月，美方再將該164項豁免、以及去年9月新增的14項有關太陽能製造設備的豁免，再次延長3個月至8月 31日 。今年8月底，美方宣布將該178項排除進一步延長至11月29日。(sl)