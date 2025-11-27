27/11/2025 09:35

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 10月規模以上工業企業利潤同比下降5.5%

▷ 1-10月累計利潤同比增長1.9%

▷ 裝備製造業利潤增7.8%拉動整體增長2.8個百分點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，10月份，受上年同期基數有所抬高、財務費用增長較快等因素影響，規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，從9月增21.6%所創下的2023年11月以來新高點大幅下滑，結束此前連續兩個月高增狀態，並創五個月最大跌幅。1-10月份，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長。從三大門類看，1-10月份，採礦業下降27.8%，降幅較1-9月份收窄1.5個百分點；製造業增長7.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.5%。1-10月份，規模以上工業企業營業收入同比增長1.8%，營業收入持續保持增長，為工業企業盈利恢復創造有利條件。*裝備製造業利潤增7.8%，拉動整體增2.8個百分點*1-10月份，規模以上裝備製造業利潤同比增長7.8%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.8個百分點；實現利潤總額佔全部規模以上工業企業利潤總額比重達38.5%，較上年同期提高2.0個百分點，工業企業效益結構持續優化。從行業看，1-10月份，裝備製造業的8個大類行業中有7個行業利潤實現同比增長，其中，鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達32.0%、12.8%。*智能無人飛行器製造業利潤增逾1倍*1-10月份，規模以上高技術製造業利潤同比增長8.0%，高於全部規模以上工業平均水平6.1個百分點。從行業看，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造行業利潤分別增長116.1%、114.9%；集成電路製造、電子專用材料製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長89.2%、86.0%、17.4%。1-10月份，傳統產業新質生產力發展成效初步顯現，利潤明顯高於行業平均水平。在原材料板塊的化工、建材行業中，石墨及碳素製品製造、生物化學農藥及微生物農藥製造、文化用信息化學品製造行業利潤分別增長77.7%、73.4%、19.1%，分別高於所在大類行業平均水平76.7個、78.8個、24.5個百分點。(sl)