27/11/2025 15:49

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 發改委指人形機器人產業增速超50%

▷ 全國現有逾150家人形機器人企業

▷ 發改委將建行業准入退出機制及技術攻關 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》國家發改委今日舉行11月新聞發布會。國家發改委政策研究室副主任李超表示，「速度」與「泡沫」一直是前沿產業發展過程中需要把握和平衡的問題，對於具身智能產業發展也一樣。在「速度」方面，近年來，在創新引領和需求釋放的雙重作用下，以人形機器人為代表的具身智能產業規模，正在以超50%的增速跨越式發展。根據市場調研機構預測，2030年將達到千億元人民幣市場規模。與此同時，當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，全國目前已有超過150家人形機器人企業，數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或「跨行」入局，這對鼓勵創新來講是一件好事，但也要注意防範重複度高的產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險。*發改委：建立健全具身智能行業准入和退出機制*為推動具身智能產業健康規範發展，國家發改委將從三方面進行合理引導。一是加速構建行業標準與評價體系，建立健全具身智能行業准入和退出機制，營造公平競爭的市場環境，保障產業有序發展；二是加快關鍵核心技術攻關，支持企業、高校、科研院所等圍繞「大小腦」模型協同、雲側與端側算力適配、仿真與真機數據融合等技術進行攻關，解決產業卡點堵點問題；三是推動訓練與中試平台等基礎設施建設，促進全國範圍內具身智能技術、產業資源整合和開放共享，加速具身智能體在真實場景中落地應用。(sl)