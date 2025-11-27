27/11/2025 09:34

【外圍經濟】英國考慮擴大短期國庫券市場，以滿足穩定幣發行方等潛在新需求

《經濟通通訊社27日專訊》英國正考慮擴大國庫券發行計劃，或有助於發展英鎊貨幣市場，並滿足穩定幣發行者等潛在新買家的需求。



英國債務管理辦公室(DMO)將於明年1月就「擴大和深化」超短期債務市場開始磋商。DMO CEO Jessica Pulay周三（26日）受訪時表示：「政府希望聽取市場參與者對於英國國庫券市場潛在擴容以及深化的意見。要強調的是，關於未來融資尚未作出任何決定。」



在此之前，英倫銀行本月稍早發布的報告指出，目前的英國國庫券市場，可能無法滿足穩定幣發行方的需求。



英國政府通常每周發行1個月、3個月和6個月期限的國庫券。10月，未償付的國庫券約為1080億英鎊（約1430億美元）。(rc)