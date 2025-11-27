27/11/2025 14:06

【外圍經濟】機構預測蘋果五年內將穩坐全球智能手機市場佔有率第一

《經濟通通訊社27日專訊》市場研究機構Counterpoint Research在周三（26日）的報告中表示，2025年，蘋果的智能手機出貨量將超過三星，為14年來首次，並將在未來5年內坐穩全球智能手機市場頭把交椅。



Counterpoint表示，預計蘋果今年iPhone出貨量約為2.43億部，而三星出貨量為2.35億部。蘋果今年在全球智能手機市場的份額可能達到19.4%，而三星的市佔率為18.7%。



蘋果的成功得益於9月份推出的iPhone 17系列，Counterpoint稱，這款手機在假期銷售季取得大豐收。iPhone 17系列在美國上市後的頭四周銷量，比iPhone 16系列高出12%。在蘋果的關鍵市場中國，iPhone 17系列同期銷售量比上一代產品高出18%。



Counterpoint也預測，至少到2029年，蘋果將穩坐全球智能手機市場的頭把交椅。隨著貿易局勢緩和，蘋果將受益於低於預期的關稅影響。這有助於蘋果擴大供應鏈，並在新興市場等特定地區增長。



此外，Counterpoint預測，蘋果將於明年推出入門級iPhone 17e和可折疊智能手機。這家研究公司表示，預計蘋果先前宣布的虛擬助理Siri的改進，以及2027年iPhone的重大設計改造，將在未來幾年鞏固蘋果的主導地位。(rc)