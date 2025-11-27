27/11/2025 14:08

【ＡＩ】谷歌不願做「沉睡巨人」，在全球AI競賽中殺出重圍

《經濟通通訊社27日專訊》自3年前ChatGPT問世以來，多個分析師和技術專家都宣稱，谷歌在人工智能(AI)競賽中落後。不過，「沉睡巨人」徹底醒來，在AI競賽中殺出重圍。



谷歌推出了新的AI軟件並簽署多項合作協議，例如與Anthropic PBC在晶片領域的合作，令投資者相信該公司不會輕易認輸。谷歌最新的多用途AI模型Gemini 3發布後，便因在推理、編程以及此前常令AI聊天機械人出錯的細分任務上表現出色，而贏得廣泛讚譽。



與此同時，得益於全球對AI服務開發的熱潮，以及旺盛的算力需求，谷歌雲業務也在後來居上，穩步增長。



Alphabet周二（25日）在紐約上漲1.5%至323.44美元，創上市以來收盤新高，市值逼近4萬億美元。



Counterpoint Research分析師、聯合創辦人Neil Shah表示：「谷歌一直被認為是AI競賽中的黑馬，這個沉睡的巨人如今徹底甦醒。」(rc)