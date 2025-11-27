25,951.37
+23.29
(+0.09%)
25,997
+66
(+0.25%)
高水46
9,171.56
+9.19
(+0.10%)
5,598.36
-20.00
(-0.36%)
1,612.49億
3,874.40
+10.22
(+0.264%)
4,515.50
-2.13
(-0.047%)
12,883.26
-24.57
(-0.190%)
2,587.46
+3.91
(+0.15%)
91,345.1100
+861.1000
(0.952%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0909
歐元最佳客戶買入價
9.0432
英鎊最佳客戶買入價
10.3326
日圓最佳客戶買入價
4.9960
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,951.37
+23.29
(+0.09%)
期指
高水46
25,997
+66
(+0.25%)
國企指數
9,171.56
+9.19
(+0.10%)
科技指數
5,598.36
-20.00
(-0.36%)
大市成交
1,612.49億
股票
1,420.31億
(88.082%)
窩輪
77.32億
(4.795%)
牛熊證
114.86億
(7.123%)
即時更新：27/11/2025 14:41
可賣空股票總成交
968.62億
主板賣空
179.05億
(18.485%)
半日數據，更新：27/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,358.96億
3,874.40
+10.22
(+0.264%)
滬深300
4,515.50
-2.13
(-0.047%)
深証成指
12,883.26
-24.57
(-0.190%)
MSCI中國A50
2,587.46
+3.91
(+0.15%)
比特幣
資料由Binance提供
91,345.1100
+861.1000
(0.952%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0909
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0432
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3326
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9960
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00001 長和00981 中芯國際03800 協鑫科技
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
26/11/2025 09:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
26/11/2025 08:30
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,345.11
+861.10
+0.952%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,029.1300
+2.5700
+0.085%
A 柚子幣
0.2041
-0.0016
-0.778%
更新：27/11/2025 14:40
