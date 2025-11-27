27/11/2025 14:38

【外圍經濟】日本央行官員野口旭發表謹慎演說，避免助長12月升息預期

《經濟通通訊社27日專訊》日本央行審議委員野口旭周四發表演說，方向整體中性，並強調在正確時機採取行動的重要性，避免進一步助長市場對於12月份加息的預期。



野口旭表示：「央行有必要謹慎審視，各類經濟傳導渠道最終如何影響經濟活動和物價，並適時運用利率工具，以調整貨幣寬鬆的程度。」



他指出，最現實的政策路徑是，先設定一個大致的中性利率區間作為基準，然後再逐步、小幅提高利率，並密切關注其對經濟和物價的影響。



野口旭的最新發言顯示，相較於之前較偏鷹派的措詞，他的言論有所軟化。他在9月時表示，調整利率的必要性比以往任何時候都更高，令投資者感到驚訝。(rc)