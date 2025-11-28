28/11/2025 17:21

《本港經濟》金管局：10月外匯基金總資產減少346億元

《經濟通通訊社28日專訊》香港金融管理局公布，截至今年10月底，外匯基金總資產為41176億元，較9月底減少346億元。其中港元資產減少926億元，外幣資產則增加580億元。



金管局解釋，港元資產減少，主要由於獲認購而未交收的外匯基金票據及債券的月底餘額減少及香港股票按市價重估。至於外幣資產增加，主要是因為已購入但未結算證券的月底餘額增加及來自投資的利息收入。



貨幣發行局帳目顯示，今年10月底貨幣基礎為20267億元，較9月底增加65億元，增幅0.3%。貨幣基礎增加，主要由於負債證明書總額增加及已發行外匯基金票據及債券折價攤銷。



截至10月底，支持資產總額增加90億元至22271億元，增幅為0.4%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入。支持比率由9月底的109.80%，上升至10月底的109.89%。(jl)