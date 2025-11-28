28/11/2025 17:27

《本港經濟》金管局：10月本港認可機構存款總額跌0.4%，港元存款跌0.9%

《經濟通通訊社28日專訊》香港金融管理局公布，認可機構的存款總額在今年10月份下跌0.4%，其中港元存款及外幣存款分別下跌0.9%及0.1%，主要反映企業資金流動。今年首十個月，存款總額及港元存款分別上升9.7%及3.1%。



香港人民幣存款在10月份下跌0.6%，為9962億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為10066億元人民幣，而9月份為11232億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



10月份貸款與墊款總額下跌0.7%，今年首十個月則上升0.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在10月份分別下跌0.9%及0.2%。由於港元貸款與港元存款跌幅相近，港元貸存比率於10月底大致維持不變，仍為73.6%。



10月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.6%，與去年同期比較則均上升3.5%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.7%，與去年同期比較上升12.2%，部分反映投資相關活動。(jl)