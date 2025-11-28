25,858.89
-87.04
(-0.34%)
3,888.60
+13.34
(+0.344%)
4,526.66
+11.26
(+0.249%)
12,984.08
+108.89
(+0.846%)
91,420.9900
+87.0500
(0.095%)
3,033.3000
+18.0700
+0.599%
4,169.1800
+12.4500
+0.300%
28/11/2025 18:05
美元兌加元報1.4040，關注加拿大第三季GDP數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.695
|99.536
|0.159
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.32/36
|156.34/38
|156.45/49
|歐元/美元
|1.1568/72
|1.1568/72
|1.1593/97
|英鎊/美元
|1.3209/13
|1.3201/05
|1.3239/43
|美元/瑞郎
|0.8063/67
|0.8056/60
|0.8040/44
|美元/加元
|1.4038/42
|1.4038/42
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6523/27
|0.6519/23
|0.6515/19
|紐元/美元
|0.5707/11
|0.5707/11
|0.5697/01
|美元/人民幣
|7.0748/52
|7.0763/67
|7.0802/06
|美元/港元
|7.7839/43
|7.7837/41
|7.7783/87
