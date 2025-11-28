28/11/2025 07:56
《國金頭條》感恩節美國休市一天，特朗普稱股市將續創新高
《經濟通通訊社28日專訊》周四（28日）是美國感恩節，美股休市一天。美國總統特朗普在節日展望市場未來走勢時稱，股市將續創新高。
歐洲股市小幅上升。英國富時100指數早段曾跌逾0.3%，低見9658點，最終收復失地，升2點收市，收報9693點，全日波幅只得40點。
法國CAC指數收報8099點，升3點。德國DAX指數收報23767點，升41點，升幅約0.2%，連升4日，創約兩星期新高。
外電報道指，中國的安踏及李寧、日本的ASICS等多家公司，正考慮競購德國運動品牌PUMA，PUMA股價急升近19%收市。
*美匯指數基本持平*
美匯指數持穩於100左右，美元兌日圓下跌0.1%，報156.31。歐元兌美元基本持平，報1.1596美元。(jf)
