28/11/2025 08:21

【外圍經濟】普京同意繼續和談，美國特使下周訪俄，油價基本持平

《經濟通通訊社28日專訊》美國感恩節假期導致交投清淡，原油周四（27日）基本持平，投資者等待美國主導的烏克蘭和談進展，同時關注OPEC+本周末會議。



布蘭特期油價格維持在每桶63美元上方，1月交割的紐約期油報每桶59.09美元。原油11月料錄得連續第四個月下跌，創2023年以來最長連跌。過剩前景以及近來圍繞烏克蘭的外交動向共同拖累油價。



美國總統特使威特科夫(Steve Witkoff)下周將率領美方代表團前往莫斯科，目前局勢仍不明朗。俄羅斯總統普京周四表示，美方方案可能成為協議的基礎，但其中一些事項仍需討論。



彭博社採訪的近20名石油交易員和投資者表示，他們要麼根本不指望達成和平協議，要麼即便達成，也需要時間才能提升俄羅斯原油供應。(jf)