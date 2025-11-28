直播中 : 開市Good Morning - 美股、港股明年有何股份可留意？ 恒指12月食胡VS持貨？ 科網股仍首選邊隻？
--
--
(--)
25,975
+32
(+0.12%)
--
--
(--)
--
--
(--)
8.20億
3,875.17
-0.09
(-0.002%)
4,515.28
-0.12
(-0.003%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
90,940.0500
-393.8900
(-0.431%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0837
歐元最佳客戶買入價
9.0259
英鎊最佳客戶買入價
10.2938
日圓最佳客戶買入價
4.9862
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,975
+32
(+0.12%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
8.20億
股票
8.20億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：28/11/2025 09:13
可賣空股票總成交
1,796.99億
主板賣空
366.76億
(20.410%)
更新：27/11/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,875.17
-0.09
(-0.002%)
滬深300
4,515.28
-0.12
(-0.003%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
90,940.0500
-393.8900
(-0.431%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0837
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0259
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2938
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9862
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 29/03/2026
28
十一月
中環 PMQ 元創方｜deTour 2025 設計節 「想望之器」 中環 PMQ 元創方｜deTour 2025 設計節 「想望之器」
展覽 文化藝術
中環 PMQ 元創方｜deTour 2025 設計節 「想望之器」
推介度：
28/11/2025 - 07/12/2025
免費
