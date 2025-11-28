28/11/2025 15:28

【外圍經濟】韓國商會文化觀光產業委員會呼籲延長中國遊客免簽政策

《經濟通通訊社28日專訊》韓國商會文化觀光產業委員會周五（28日）在首爾召開會議，建議政府延長原定於明年6月30日到期的中國遊客免簽入韓政策。



會議由文化觀光委員會委員長、大韓航空副會長禹基洪主持。文化體育觀光部副部長金大顯，以及樂天酒店代表理事鄭皓錫、樂天免稅店代表理事金東河等航空、酒店、旅遊、文化內容和食品等領域的20余名企業和團體代表出席會議。



旅遊業界表示，自9月29日實施的中國遊客免簽措施帶來吸引更多遊客的效果，還對經濟產生積極的溢出效應，因此有必要延長該政策。



有意見指出，中國近期決定將原定於今年年底到期的南韓公民免簽入境政策延長一年，韓方也應基於外交對等原則延長對中國遊客的免簽待遇。



會上還提出，應引進機場VIP快速通道服務，讓旅客通過支付一定費用享受便捷通關，提升訪韓遊客的出入境便利性和整體旅遊競爭力。



禹基洪表示，在南韓文化熱潮的推動下，今年訪韓遊客人數有望首次突破2000萬人次大關。業界與政府需持續加強溝通與合作，將文化與旅遊產業培育為國家經濟的新增長引擎。(jf)