【開市Ｇｏ】美股休市，萬科傳遭中資行拒貸，長和港口交易遭歐盟調查

2025年11月28日【要聞盤點】



1、隔晚美股適逢感恩節休市一日。日經期貨截至上午7時51分上升85點。



2、俄羅斯總統普京稱特朗普提出的結束烏克蘭戰爭方案或成未來協議基礎，但尚無草案，他對和談持開放態度。克里姆林宮確認美國代表團下周訪俄。



3、歐洲央行10月會議摘要顯示，官員認為2%的利率足夠應對沖擊，但對是否進一步降息存在分歧。



4、歐盟貿易主管Sefcovic稱，與中國商務部長王文濤就稀土出口管制進行建設性通話，首要任務是推動建立通用許可機制。



5、英國財政大臣里夫斯的預算案料緩解通脹壓力，明年第二季通脹率或降低0.5個百分點，為英國央行降息鋪路。



6、摩根大通策略師上調香港及中國股市至超配評級，因AI應用及消費刺激等多項增量因素轉向積極。富達國際亦對明年中國股市更加樂觀，尤其看好科技板塊。



7、滙豐分析師預測，到2030年底，OpenAI用戶或達全球成年人口44%，但仍難盈利。此外，需追加2070億美元投資算力以支持增長計劃。



8、路透消息稱，OPEC+8個成員國今年4月至12月累計增產約每日290萬桶，預計明年首季將暫停增產。



9、納芯微(02676)(滬:688052)今日至下周三(3日)招股，計劃全球發售1906.84萬股H股，當中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價上限116元，最高集資額為22.12億元，每手100股，入場費11716.99元。公司預期於12月8日(星期一)掛牌，中金、中信證券及建銀國際為聯席保薦人。



10、高校教學數字化解決方案提供商－卓越睿新(02687)今日至下周三(3日)招股，計劃全球發售666.67萬股H股，每股作價介乎62.26元至76.1元，最高集資額達約5.07億元，每手100股，入場費7686.75元。公司預期於12月8日(星期一)掛牌，農銀國際任獨家保薦人。





【焦點股】



萬科(02202)

- 據報萬科嘗試獲得短期貸款以償還下月到期的57億元人幣債券，但至少被兩家中資銀行拒絕



長和(00001)

- 據報歐盟反壟斷監管機構將調查貝萊德與MSC收購長和全球港口業務大部分權益交易的西班牙部分



阿里巴巴(09988)

- 發布搭載千問AI模型的智能眼鏡夸克，高端型號S1起售價3799元人幣



工商銀行(01398)

- 附加資本緩衝要求從1.5%提高至2%，金融穩定理事會將其系統重要性級別上調



六福集團(00590)

- 中期盈利6.2億元，同比升43%，派息每股55仙



遊戲股：騰訊(00700)、網易(09999)

- 中國11月批准178款國產網絡遊戲及6款進口網絡遊戲



中國中車(01766)

- 擬分拆中車戚所於深圳創業板上市



兗礦能源(01171)

- 以3.5億元人幣向控股股東收購礦山機械製造公司



明略科技(02718)

- 超額配股權悉數行使，額外集資1.5億元



TOM集團(02383)

- 發行45億元後償永續證券予主要股東長和(00001)，用於償還41億元債息



海偉股份(09609)

- 超購5425倍，一手分配率1%，暗盤升0.5%今日上市



麗新製衣(00191)、 麗新發展(00488)

- 商討出售事項齊復牌，惟未提及擬售中環中國建設銀行大廈50%傳聞



美團(03690)

- 今日將公布業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.25%，報美元58.95/桶



布倫特期油上漲0.61%，報美元62.92/桶



黃金現貨上漲0.24%，報美元4167.98/盎司



黃金期貨上漲0.25%，報美元4200.20/盎司