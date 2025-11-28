25,858.89
-87.04
(-0.34%)
3,888.60
+13.34
(+0.344%)
4,526.66
+11.26
(+0.249%)
12,984.08
+108.89
(+0.846%)
91,514.5300
+180.5900
(0.198%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
28/11/2025 15:02
美元兌日圓報156.39，東京11月核心CPI按年升2.8%略高預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.665
|99.536
|0.129
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.37/41
|156.37/41
|156.45/49
|歐元/美元
|1.1581/85
|1.1586/90
|1.1593/97
|英鎊/美元
|1.3215/19
|1.3230/34
|1.3239/43
|美元/瑞郎
|0.8048/52
|0.8048/52
|0.8040/44
|美元/加元
|1.4038/42
|1.4034/38
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6524/28
|0.6527/31
|0.6515/19
|紐元/美元
|0.5712/16
|0.5716/20
|0.5697/01
|美元/人民幣
|7.0779/83
|7.0775/79
|7.0802/06
|美元/港元
|7.7835/39
|7.7825/29
|7.7783/87
上述報價只供參考用