28/11/2025 19:05

《再戰明天》日本央行總裁發表講話，美國公布製造業PMI

《經濟通通訊社28日專訊》日本央行總裁發表講話，及美國公布製造業PMI，料為下周一（1日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，下周一本港時間9:05am，日本央行總裁植田和男發表講話並舉行新聞發布會。



*澳洲、德國及英國公布製造業PMI，本港公布零售銷售*



數據方面，下周日（30日）9:30am（本港時間．下同），中國公布11月製造業採購經理人指數，料由49升至49.3；11月非製造業採購經理人指數料由50.1降至50；11月綜合採購經理人指數。下周一6:00am，澳洲公布11月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布10月零售銷售。4:55pm，德國公布11月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布11月ISM製造業指數，料由48.7升至49。



在本港，明日公布業績的公司有:綠科科技國際(00195)等。



下周日（30日）公布業績的公司有:沿海家園(01124)等。



下周五（5日）公布業績的公司有:中國來騎哦(08039)、環球友飲智能(08496)等。



此外，下周日手回集團(02621)將有基石投資者持股解禁。(wa)