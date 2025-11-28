28/11/2025 11:36
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報3.18厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息終止六連升報3.18286厘，跌5.994基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.17167厘，跌5.476基點。
隔夜息報3.0869厘，跌28.215基點；一周拆息跌5.512基點，報2.85738厘，兩周則跌4.476基點，報2.80941厘。長息方面，六個月拆息跌1.16基點，報3.22929厘，一年期則跌2.809基點，報3.23762厘。
港元匯價今日在7.7827-7.7778之間上落，最新報7.7822。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.0869厘，跌28.215基點；一周拆息跌5.512基點，報2.85738厘，兩周則跌4.476基點，報2.80941厘。長息方面，六個月拆息跌1.16基點，報3.22929厘，一年期則跌2.809基點，報3.23762厘。
港元匯價今日在7.7827-7.7778之間上落，最新報7.7822。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.0869
|-28.215
|一周
|2.85738
|-5.512
|兩周
|2.80941
|-4.476
|一個月
|3.18286
|-5.994
|兩個月
|3.15488
|-8.464
|三個月
|3.17167
|-5.476
|六個月
|3.22929
|-1.16
|一年
|3.23762
|-2.809
資料來源：香港銀行公會