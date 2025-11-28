28/11/2025 12:34

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《環富通基金頻道28日專訊》即將踏入2026年，受科技驅動及多數市場的政策支持下，富達國際認為風險資產可望受惠。然而，深層結構性轉變與緊張局勢的影響仍不容忽視。*宏觀環境仍具支持，惟美元將進一步走弱*經濟增長預期保持韌性，貨幣及財政政策預料偏向寬鬆的環境下，2026年宏觀環境仍具支持。過去12個月困擾市場的部分憂慮消退，包括核心通脹仍偏高但呈現放緩跡象，且關稅引發的急劇衰退風險已減弱。目前的風險看來可控，惟仍需保持警覺留意勞動市場進一步惡化、通脹反彈、美國央行獨立性，以及人工智能資本開支與盈利周期強度等風險。富達國際全球多元資產投資主管Matthew Quaife表示，儘管2026年看起來有不同正面驅動因素，但長期背景更複雜。中期穩定性的後續，是繼多年全球化與債務累積，全球走向分裂化。美國「解放日」正體現這些結構性轉變。隨著全球分裂化，美元將進一步走弱，尤其在聯儲局獨立性爭論升溫之際。這些宏觀變化將推動投資者重新思考美元資產風險。2026年預期更多地緣政治波動，黃金在此環境下應能提供一定防禦性。此外，聯儲局面臨進一步減息壓力及德國的財政寬鬆及國防支出增加，將支持歐元吸引力。這些動態將在2026年及後延續。長期而言，鑑於美股在全球基準指數比重偏高，非美元投資者需考慮其現有避險比率，能否應對美元承壓下持續走弱的影響。此外，通脹預期結構性偏高，意味股債相關性上升，尋求分散來源，如實體資產、貨幣及絕對回報策略變得更重要。*AI推動強勁盈利增長將延續，惟需識別真正贏家*美股多年來的成功由單一核心理念帶動。人工智能(AI)無疑是影響深遠的趨勢，將改變未來。AI需要多方面投資，其推動的強勁盈利增長趨勢將延續至2026年。富達國際首席股票投資總監Niamh Brodie-Machura表示，新科技帶來的變革如同1990年代互聯網發展般劇烈，而美國龍頭企業擁有足夠資源實現所需的龐大投資。在重大行業與科技重塑時期，投資者可從先驅企業、新興或重塑行業的龍頭企業，以及提供基礎設施的企業，尋求超額回報機會。然而，未來發展不確定性高，驅使識別真正贏家更具價值。許多獲得資金的概念、項目與企業，估值普遍已被推高，但並非所有企業最終都能產生足夠盈利與現金流。如果AI開始在更多企業的商業模式發揮作用，將提升生產力，可能導致企業裁員，加上目前已有跡象顯現。雖然科技與通訊佔比達標普500的46%，必需消費品與非必需品僅佔21%，但美國消費者佔美國GDP近70%，因此消費疲弱將帶來多重影響。*歐洲投資吸引力顯著增強，中國內地擁多項利好因素*Brodie-Machura補充，踏入2026年，市場基本面有實質支撐與樂觀情緒。預期2025年達中高個位數的盈利增長，將在2026年於各主要區域提升至雙位數，其中IT行業盈利增長可望超過20%。然而，地緣政治事件促使許多投資者重新檢視地理配置，風險分散至關重要。若增長預期或政治政策波動，都可能引發資本流動。歐洲的投資吸引力顯著增強。通脹下降、利率走低及財政支持，為企業投資與消費信心提供有利背景。航太與國防股受益於歐洲再軍備交易，加上歐洲企業擁有穩健資產負債表與成熟增長模式 ，應被視為全球化企業而非區域經濟的指標。中國內地擁有先進創新、強勁政策支持及具吸引力的估值等利好因素，值得投資者重新審視。中國內地在科技創新方面的發展顯著，與美國的距離收窄，加上中國內地市場並不擁擠，估值偏低，隨著中美貿易衝突降溫，中國內地政府明顯理解財政支出對重啟市場與經濟的重要性，預期科技及AI應用滲透率提升，將更廣泛惠及整體經濟。此外，聚焦結束惡性價格戰，將有助企業盈利回升至穩健增長，更廣泛牛市的跡象已清晰可見。日本與韓國同樣展現樂觀前景。日本正走出低通脹與低利率的停滯時期，資薪改善、消費力增強，企業管治改革亦推動市場，並促使韓國效仿，打破多年估值折讓與低派息的情況。*亞洲AI技術將成更重要收入驅動因素，台灣韓國晶片商續受惠AI熱潮*儘管經歷科技與地緣政治變革過程，亞洲市場在2025年表現超預期，區內經濟韌性不容忽視。Matthew Quaife指，分散投資趨勢推動全球投資者尋求美元以外資產。美元走弱、美國財政赤字擴大，以及亞洲強勁的內需，提升亞洲的吸引力。未來數年更將受惠於多元化布局，一系列結構性主題將在2026年脫穎而出。亞洲在AI競賽中的領先地位，技術實力將在2026年成為更重要的收入驅動因素，包括AI伺服器、晶片及數據中心設備的強勁需求，將抵銷部分出口壓力。中國內地AI能力迅速發展，令中國科技股在2025年大放異彩。中國內地已建立自身AI生態系統以應對貿易限制，降低對西方依賴。龐大的內地市場、政策順風、日益精通科技的消費者，都將推動更廣泛、更快速的AI應用，支持科技股在2026年及以後的表現。此外，在半導體供應鏈佔關鍵地位的市場也迎來高光時刻，例如台灣與韓國晶片製造商，預計在2026年表現持續受AI熱潮推動價格與銷量上升。*亞洲本地貨幣政府債券需求可望上升，亞洲高收益債券將獲更多關注*隨著實質關稅及提前出口動能消退，亞洲政策可望進一步寬鬆，促使部分亞洲央行進一步推出刺激貨幣政策。同時，能源價格低企，令通脹在多數地區仍非問題。聯儲局恢復減息，應能緩解與美國利差擔憂。亞洲本地貨幣政府債券需求可望上升，例如韓國的高質素主權債，與全球主要市場的相關性屬低至中度，為良好的分散工具。此外，亞洲高收益債券亦將獲得更多關注，該資產類別比以往更健康，發行人結構更均衡與多元，同時提供具吸引力的風險調整回報，受低違約率、有利的貨幣與財政政策，滿足投資者對穩定收益的需求。最後，企業改革持續演進。從中國內地到韓國及日本，過往長期因管治不善而受批評的企業，預計在2026年將更重視股東回報。全球經濟與貿易格局正迅速轉變。投資者需保持靈活，持續對波動或地緣政治事件保持敏感。政策支持、技術優勢及有利的宏觀條件，應能令亞洲在2026年保持良好態勢。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。