28/11/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶10點子，止五連升，報7.0789
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0789，較上個交易日跌10點子，止五連升，較市場預測偏離收窄至20點，上個交易日報7.0779。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0789
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.2078
|+22.00
|100日圓/人民幣
|4.5293
|+26.00
|1港元/人民幣
|0.9099
|-0.80
|1英鎊/人民幣
|9.3697
|+26.00
|1澳元/人民幣
|4.6243
|+109.00
|1紐元/人民幣
|4.0533
|+194.00
|1新加坡/人民幣
|5.4589
|+24.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7971
|-34.00
|1加元/人民幣
|5.0460
|+82.00
|1人民幣/林吉特
|0.5834
|-10.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0135
|-867.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4235
|+6.00
|1人民幣/韓元
|206.7800
|-92.00