28/11/2025 09:18

【ＡＩ】DeepSeek發布可自驗證數學模型，在數學奧林匹克競賽達金牌水準

《經濟通通訊社28日專訊》DeepSeek推出新型數學推理模型DeepSeekMath-V2，採用可自我驗證的訓練框架。該模型基於DeepSeek-V3.2-Exp-Base構建，通過LLM驗證器自動審查生成的數學證明，並利用高難度樣本持續優化性能。該模型在2025年國際數學奧林匹克競賽(IMO 2025)與2024年中國數學奧林匹克競賽(CMO 2024)中均達到金牌 水準 ，並在2024年普特南數學競賽(Putnam 2024)中取得118/120（近乎滿分）的優異成績。



團隊表示，盡管尚有大量工作待推進，當前成果已表明：可自驗證的數學推理是一條切實可行的研究路徑，有望為構建更強大、更可靠的數學智能系統奠定基礎。模型代碼與權重已開源，發布於Hugging Face及GitHub平台。(wn)