28/11/2025 11:19

【關稅戰】因檢測到農藥，中國暫停部分巴西大豆輸入，涉五家出口商

《經濟通通訊社28日專訊》巴西農業部11月27日表示，接獲中國官方通知，有五家巴西出口商被禁止對華輸入大豆。因中國當局在檢測中發現大豆經過農藥處理後，決定暫停6.9萬噸巴西大豆輸華。而據外媒早前報道，在中美兩國元首通電話的第二天(25日)起，中國購買了至少10船美國大豆，價值約3億美元。



據《彭博》和《路透》報道，巴西農業部在電郵中證實，有五家大豆出口商受影響，但未進一步說明。農業部表示，巴西共有2000多家實體已註冊向中國出口大豆，並稱「巴西與中國保持著穩固的戰略關係。」巴西今年將向最大農業貿易夥伴中國輸出超過1億噸大豆。



知情人士透露，受影響的五家巴西企業是嘉吉旗下兩家工廠，以及路易達孚集團、CHS Agronegocios和Tres Tentos Agroindustrial SA運營的工廠。知情人士表示，中國檢驗人員發現貨物摻雜了經農藥處理的麥粒。(wn)