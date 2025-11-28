28/11/2025 13:59

【ＡＩ】雷軍：未來5年，人形機器人將大面積在小米工廠上崗

《經濟通通訊社28日專訊》小米(01810)創始人、董事長兼CEO雷軍接受內媒專訪時表示，下一個五年，人工智能將深刻影響傳統產業。「所有產業都值得用AI做一遍。」他以小米汽車工廠舉例：大壓鑄件用人眼很難完成檢測，但通過X光機和AI視覺大模型的判定，可在2秒內完成檢測，效率是人工的10倍，精度是人工的5倍以上。



雷軍表示，人工智能與傳統產業深度融合，將會開啟一個新的萬億級大市場，一家公司不可能掌握所有環節，而是要與最強的夥伴攜手，取長補短，帶動整個產業鏈共同升級。除了這些自動化設備，人形機器人進廠打工也正成為現實。他預計，未來5年，人形機器人將大面積在小米工廠上崗，「這還只是第一步，家庭對人形機器人的需求更大、要求更高，市場也更大」。(wn)