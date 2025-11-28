28/11/2025 08:58

【ＡＩ】北京計劃在太空建造大型AI數據中心系統

《經濟通通訊社28日專訊》內地媒體報道，北京計劃在700至800公里晨昏軌道建設運作超過千兆瓦(GW)功率的集中式大型數據中心系統，以實現將大規模人工智能(AI)算力搬上太空。



報道引述由北京市科委、中關村管委會等單位組織召開的太空數據中心建設工作推進會稱，根據規劃方案，數據中心系統由空間算力、中繼傳輸和地面管控分系統組成。



數據中心建設分為三個階段，2025年至2027年，突破能源與散熱等關鍵技術，迭代研製試驗星，建設一期算力星座；2028年至2030年，突破在軌組裝建造等關鍵技術，降低建設與營運成本，建設二期算力星座；2031年至2035年，衛星大規模批量生產並組網發射，在軌對接建成大規模太空數據中心。



京星辰未來空間技術研究院和其控股的北京軌道辰光科技有限公司作為牽頭單位，匯聚商業航天產業鏈優勢單位，共同組建太空數據中心創新聯合體。聯合體目前已突破一系列關鍵核心技術，完成第一代試驗星「辰光一號」產品研製，正開展總裝試驗，擬於今年底或明年初擇機發射。(ry)