25,884.42
-61.51
(-0.24%)
25,901
-42
(-0.16%)
高水17
9,144.84
-20.03
(-0.22%)
5,603.88
+5.83
(+0.10%)
754.96億
3,883.46
+8.20
(+0.212%)
4,525.90
+10.50
(+0.233%)
12,967.66
+92.47
(+0.718%)
2,594.70
+6.03
(+0.23%)
91,363.8200
+29.8800
(0.033%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0960
歐元最佳客戶買入價
9.0354
英鎊最佳客戶買入價
10.3250
日圓最佳客戶買入價
4.9924
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
