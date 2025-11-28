28/11/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升12點子報7.0794，創逾一年高，全月升0.48%

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0794，較上個交易日4時30分收盤價小升12點子，創2024年10月11日以來逾一年新高，全日在7.0744至7.0835之間波動。全月計，人民幣即期升值0.48%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升12點子，報7.0751。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0789，較上個交易日跌10點子，止五連升，較市場預測偏離收窄至20點。



市場人士表示，當前市場仍關注美聯儲降息節奏，美元也不見得會有明顯趨勢，人民幣大概率延續穩中略升走勢。



市場人士並稱，中間價和市場價重新接近，即期保持原先的運行通道，有利於降低套息帶來的壓力，亦可助力資金回流，另外可預期的走勢對出口的負面影響也可控。



澳新銀行稱，鑑於當前市場基本定價12月美聯儲降息預期，後續如果經濟數據沒有明顯走弱，美元也很難看到大幅下行的空間，下一任的美聯儲主席人選則很可能成為影響美元的重要推力。(jq)