28/11/2025 14:03

【外圍經濟】高盛：裁員潮持續蔓延，美國就業市場疲軟跡象加劇

《經濟通通訊社28日專訊》高盛在報告中警告，美國勞動力市場可能開始走軟，因為私人機構數據顯示，多個行業正在出現日益加劇的裁員潮。



高盛表示，美國各州與計劃大規模裁員相關的申報，即WARN申報，已飆升至自2016年以來的最高水平，是高盛近十年來追踪到的最急劇增長。



數據顯示，截至10月企業裁員公告量，已攀升至經濟衰退期外從未見過的水平，科技、工業製品及食品飲料等領域的裁員是主要推動因素。



高盛經濟學家表示，這些不斷上升的裁員訊號令人擔憂，顯示勞動市場疲軟跡象正在加劇，因為求職者愈發難以找到新工作。



不過，高盛指出，每周初申請失業金人數仍處於低位，意味著政府報告可能尚未完全反映就業市場惡化的程度。(rc)