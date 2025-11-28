直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：美團Q3業績前瞻！恒指26000點阻力難突破？內需股掘金布局攻略！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：美團Q3業績前瞻！恒指26000點阻力難突破？內需股掘金布局攻略！
25,877.45
-68.48
(-0.26%)
25,888
-55
(-0.21%)
高水11
9,143.70
-21.17
(-0.23%)
5,600.21
+2.16
(+0.04%)
934.04億
3,881.71
+6.45
(+0.166%)
4,520.16
+4.76
(+0.105%)
12,947.66
+72.47
(+0.563%)
2,589.57
+0.90
(+0.03%)
91,665.7400
+331.8000
(0.363%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0930
歐元最佳客戶買入價
9.0369
英鎊最佳客戶買入價
10.3227
日圓最佳客戶買入價
4.9930
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,877.45
-68.48
(-0.26%)
期指
高水11
25,888
-55
(-0.21%)
國企指數
9,143.70
-21.17
(-0.23%)
科技指數
5,600.21
+2.16
(+0.04%)
大市成交
934.04億
股票
785.74億
(84.123%)
窩輪
52.85億
(5.658%)
牛熊證
95.45億
(10.219%)
即時更新：28/11/2025 13:51
可賣空股票總成交
588.01億
主板賣空
79.97億
(13.600%)
半日數據，更新：28/11/2025 12:40
上証指數
成交：4,887.18億
3,881.71
+6.45
(+0.166%)
滬深300
4,520.16
+4.76
(+0.105%)
深証成指
12,947.66
+72.47
(+0.563%)
MSCI中國A50
2,589.57
+0.90
(+0.03%)
比特幣
資料由Binance提供
91,665.7400
+331.8000
(0.363%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0930
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0369
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3227
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9930
