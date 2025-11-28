28/11/2025 13:16

【外圍經濟】美國流動性充裕，美股難現熊市

《經濟通通訊社28日專訊》彭博社策略師懷特指出，儘管美股近期出現回調，但在美國財政部持續發債注入流動性，以及聯儲局維持寬鬆貨幣政策的雙重支撐下，市場流動性環境依然充裕，熊市難以形成。



懷特認為，目前的美國股市下跌只是暫時的修正，而非長期熊市的開端。這背後的核心邏輯在於，無論是政府財政、聯儲局政策，還是更廣泛的貨幣與市場流動性，目前都處於一種「寬鬆」或「正在變得更寬鬆」的狀態。作者指出，來自美國財政部和聯儲局的「雙重看跌期權」(Twin Puts)正在發揮作用，這種通常並不是熊市該有的配置。



懷特在文中回顧，前任財長耶倫在2023年曾激活機制，透過允許貨幣市場基金為政府的票據發行提供融資，有效地對抗了聯儲局的量化緊縮(QT)，從而使美股在2022年的熊市後重回牛市趨勢。他認為這種策略正在回歸，並且得到了耶倫的繼任者、同樣在金融圈備受關注的貝森特的認可。



總括而言，懷特的核心觀點是，在流動性充裕的當下，美股雖然會經歷顛簸和調整，但發生系統性崩盤或熊市的機率極低。(rc)