28/11/2025 16:26

【外圍經濟】豐田10月全球產量和銷量均創新高，美國市場大增26.4%

《經濟通通訊社28日專訊》豐田最新公布，10月全球產量為92.6987萬輛，較去年同期增加3.8%，是2023年11月以來，時隔1年11個月再度刷新單月最高紀錄。



豐田10月全球銷量較去年同期增加2.1%，達92.2087萬輛，創同期新高。豐田銷量連續10個月按年增長。



全球產量中，海外產量增加2.2%，達60.0155萬輛。從地區來看，美國大增26.4%至13.7262萬輛。不過，中國產量低迷，減少6.4%至13.2834萬輛。



日本國內產量增加6.8%至32.6832萬輛。豐田走出去年認證違規問題的陰霾，生產逐步恢復。



全球銷量中，海外增長3.3%至78.4581萬輛，創下10月新高。美國增長11.8%至20.791萬輛，中國下滑6.6%至16.0886萬輛，日本國內減少4.2%至13.7506萬輛。(rc)