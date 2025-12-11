11/12/2025 17:35

《外圍焦點》美國公布進出口及PPI等數據

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局決定連續第三度減息，並意外宣布重啟國庫券購買計劃，市場解讀為變相「放水」，美股昨日（10日）收市全線向上。道指收市升497.46點或1.05%，報48057.75點；標普500指數升46.22點或0.68%，報6886.73點；納指升77.67點或0.33%，報23654.16點。港股方面，恒生指數收市報25530，跌10點，成交1825億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間12日凌晨1:00am，美聯儲公布2025年第三季資金流動報告中的美國家庭財務健康狀況數據。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布9月出口；9月進口；9月貿易收支料由負596億美元惡化至負631億美元；連續申請失業救濟金人數料由193.9萬降至193.8萬；11月生產者物價指數；首次申請失業救濟金人數料由19.1萬升至22萬。11:00pm，美國公布9月批發庫存，月率料由持平升上0.1%；9月批發貿易月率升幅料由0.1%擴大至0.4%。(wa)