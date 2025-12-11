11/12/2025 07:54

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局周三（10日）決定連續第三度減息，並意外宣布重啟國庫券購買計劃，市場解讀為變相「放水」。美股周三（10日）收市全線向上，道指飆升近500點，標指逼近歷史收市新高。道指收市升497.46點，或1.05%，報48057.75點；標普500指數升46.22點，或0.68%，報6886.73點；納指升77.67點，或0.33%，報23654.16點。聯儲局將聯邦基金利率目標區間下調25個點子至3.5%至3.75%，確認了當局致力於經濟軟著陸的決心。減息降低企業借貸成本，直接利好對利率敏感的傳統藍籌股。​受銀行及工業等傳統經濟板塊帶動，道指錄得逾1%的顯著升幅。標指距離歷史高位僅一步之遙，最大推手來自聯儲局意外宣布的資產負債表擴張行動。局方聲明表示，將自12月12日起，於未來30天內購買400億美元國庫券。雖然鮑威爾試圖淡化此舉，稱僅為技術性調整，但市場普遍將其解讀為「隱形量寬」，預期新一輪流動性注入將推高風險資產估值。​*納指升幅跑輸大市*納指雖然收漲，但升幅跑輸大市。這反映出在利率前景仍存變數下，點陣圖顯示決策官員對2026年減息路徑仍有保留，資金傾向獲利回吐部分高估值的科技巨企，轉而追逐受惠於流動性重啟的落後板塊。重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.4%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌約1%，蘋果(US.AAPL)升0.6%，微軟(US.MSFT)跌2.7%，谷歌(US.GOOGL)升約1%，亞馬遜(US.AMZN)跌升1.7%。*美匯跌約0.6%*美匯指數於99水平爭持，並跌至98.59低位，跌幅約0.6%。​美元兌日圓維持在156水平附近震盪，日內報155.93，下跌0.5%。歐元兌美元匯價表現強勁，盤中一度觸及1.1699高位，日內報1.1694，升約0.58%。​受聯儲局宣布減息以及美元走軟，國際金價靠穩。現貨金報每盎司4230美元，升約0.5%。紐約期金升約0.6%，報每盎司4261美元。國際油價日內先跌後升。紐約期油報每桶約58.98美元，上升1.2%。布蘭特期油則報每桶約62.69美元，升1.1%。​(jf)