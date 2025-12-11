11/12/2025 08:07

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局主席鮑威爾在記者會上釋放樂觀訊號，大幅上調明年美國經濟增長預測至2.3%，並指出消費市道保持韌性，加上人工智能(AI)數據中心建設潮帶動企業投資，成為支撐經濟向好的雙引擎。​鮑威爾詳細闡述了上調經濟預測的理據。他指出，儘管高息環境持續，但美國家庭消費支出依然保持強勁韌性，未見顯著放緩跡象。與此同時，企業在人工智能領域的資本開支急增，特別是數據中心的龐大投入，正為實體經濟注入新動力。基於這些因素，局方對明年經濟前景轉趨樂觀，預期基本增長動力將有所回升，並相信財政政策亦將發揮協同效應，進一步鞏固復甦勢頭。*承認決策面臨「數據不完整」挑戰*針對近期美國政府停擺對經濟數據發布造成的干擾，鮑威爾承認目前的決策環境面臨「數據不完整」的挑戰，包括就業和通脹數據的延遲發布。但他強調，政府停擺對經濟活動的實質影響相信是短暫的，預計隨著政府重開，被壓抑的經濟活動將在下一季度釋放，屆時更高的增長率將抵銷停擺期間的損失。​在貨幣政策路徑方面，鮑威爾暗示聯儲局將進入觀察期。他表示，目前的利率水平已接近中性區間上限，既不刺激也不過度抑制經濟。鑑於通脹受關稅因素影響仍略顯偏高，局方將採取走一步看一步的審慎態度，未來減息步伐或較市場預期緩慢。​關於資產負債表管理，鮑威爾透露銀行體系的儲備餘額已降至充足水平。他澄清，目前的國債購買操作純粹用於儲備管理，並非量化寬鬆。為緩解貨幣市場潛在的流動性壓力，聯儲局在未來數月可能會維持較高水平的購債規模，待市場狀況穩定後，預計購買規模將逐步回落。(kk)