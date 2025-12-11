11/12/2025 08:17

【美國議息】聯儲局鷹鴿分歧，點陣圖預示明年放緩減息步伐

《經濟通通訊社11日專訊》今次聯儲局議息會氣氛較以往緊張，決策聲明顯示公開市場委員會(FOMC)內部出現罕見分歧，投票結果為9比3，是自2019年以來最多反對票的一次。



與會反對者包括兩名鷹派和一名鴿派。其中，獲總統特朗普安排進入聯儲局的米蘭，連續第三次要求減息半厘。但另有兩名鷹派委員主張維持利率不變。



最新的點陣圖釋放出鷹派訊號，顯示局方預期減息周期將大幅放慢，2026年及2027年料僅各減息一次，幅度均為0.25厘。這意味著到2027年底，政策利率或仍維持在3厘以上的限制性水平。​



局方同時顯著上調了2026年的經濟增長預測，由9月時估計的1.8%大幅調升至2.3%，反映內需及勞動力市場持續強勁。長期經濟增長預測則維持在1.8%不變。



*料明年PCE指數將回落至2.4%*



另外，抗通脹進程持續，預計至2026年底，個人消費支出(PCE)物價指數將回落至2.4%，核心PCE物價指數則為2.5%，兩者均低於9月份的預測，顯示局方有信心通脹正受控。



儘管經濟增長預測上調，局方對勞動市場的看法維持穩定，預計失業率將維持在4.4%，與9月預測相同。(jf)